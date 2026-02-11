Атака БПЛА отражена в 12 городах и районах Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

В ночь на 11 февраля силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в 12 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Под ударами БПЛА оказались города Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, а также Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский, Чертковский и Морозовский районы.

В результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал, эвакуация населения не потребовалась. В Тарасовском районе была повреждена опора ЛЭП, без света временно остались три частных дома. В Миллеровском районе оказались повреждены фасад частного дома и сарай.

Этой ночью атаке БПЛА также подверглись объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Волгоградской области. К примеру, в городе Волжском повреждения получила квартира в одном из жилых домов на улице Карбышева.

Кроме того, обломки дрона упали на территории детского сада "Ягодка". Помимо этого, пожар вспыхнул на заводе на юге Волгограда. В результате атаки обошлось без пострадавших.