11 февраля, 06:59Происшествия
Атака БПЛА отражена в 12 городах и районах Ростовской области
Фото: министерство обороны РФ
В ночь на 11 февраля силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в 12 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Под ударами БПЛА оказались города Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, а также Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский, Чертковский и Морозовский районы.
В результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал, эвакуация населения не потребовалась. В Тарасовском районе была повреждена опора ЛЭП, без света временно остались три частных дома. В Миллеровском районе оказались повреждены фасад частного дома и сарай.
Этой ночью атаке БПЛА также подверглись объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Волгоградской области. К примеру, в городе Волжском повреждения получила квартира в одном из жилых домов на улице Карбышева.
Кроме того, обломки дрона упали на территории детского сада "Ягодка". Помимо этого, пожар вспыхнул на заводе на юге Волгограда. В результате атаки обошлось без пострадавших.