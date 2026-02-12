Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 12:58

Общество

Высота снежного покрова в Москве достигла 58 сантиметров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Высота снежного покрова в центре Москвы достигла 58 сантиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, снег в столице шел днем 11 февраля и ночью 12-го. За это время выпало не более 5 миллиметров осадков, что изменило высоту снежного покрова в городе.

"В Москве на ВДНХ снега прибавилось пару сантиметров, высота его достигла 48 сантиметров. И в МГУ прирост снега составил 2 сантиметра, а в центре Москвы высота снежного покрова увеличилась на 5 сантиметров и достигла 58 сантиметров", – написала специалист.

Она уточнила, что на большей части Подмосковья высота снега выросла на 2–4 сантиметра, а в Коломне, наоборот, она сократилась до 60 сантиметров. Днем 12 февраля снег продолжит идти, может выпасть еще 3–5 миллиметров осадков, добавила Позднякова.

Из-за снегопада в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 13 февраля.

Жителей и гостей Москвы призвали использовать метро и другие виды общественного транспорта для поездок по городу. Для ликвидации последствий снегопада городские службы работают в усиленном режиме.

Снег будет идти в столице до утра 13 февраля

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика