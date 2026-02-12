Высота снежного покрова в Москве достигла 58 сантиметров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Высота снежного покрова в центре Москвы достигла 58 сантиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, снег в столице шел днем 11 февраля и ночью 12-го. За это время выпало не более 5 миллиметров осадков, что изменило высоту снежного покрова в городе.

"В Москве на ВДНХ снега прибавилось пару сантиметров, высота его достигла 48 сантиметров. И в МГУ прирост снега составил 2 сантиметра, а в центре Москвы высота снежного покрова увеличилась на 5 сантиметров и достигла 58 сантиметров", – написала специалист.

Она уточнила, что на большей части Подмосковья высота снега выросла на 2–4 сантиметра, а в Коломне, наоборот, она сократилась до 60 сантиметров. Днем 12 февраля снег продолжит идти, может выпасть еще 3–5 миллиметров осадков, добавила Позднякова.

Из-за снегопада в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 13 февраля.

Жителей и гостей Москвы призвали использовать метро и другие виды общественного транспорта для поездок по городу. Для ликвидации последствий снегопада городские службы работают в усиленном режиме.