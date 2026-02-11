Маркетплейсы заявили о единичных задержках доставки из-за непогоды в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единичные задержки доставки заказов возможны на Wildberries и OZON из-за непогоды в Московском регионе, однако существенного увеличения сроков не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) и Ozon.

В РВБ отметили, что в настоящее время средние сроки доставки остаются стабильными, а возможные задержки связаны с внешними логистическими факторами, включая перекрытие дорог и сложные погодные условия.

"При этом мы прикладываем все усилия, чтобы заказы доставлялись вовремя", – рассказали в РВБ.

В свою очередь, в пресс-службе Ozon сообщили, что заказы доставляются вовремя, а возникающие задержки единичны.

Компания следит за погодной обстановкой и при необходимости наращивает число курьеров и транспорта для доставки заказов как в пункты выдачи, так и напрямую покупателям из логистических хабов.

Из-за снегопада в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Городские службы будут проводить сплошное механизированное прометание улиц и дорог с их последующей противогололедной обработкой по мере выпадения осадков. В связи с непогодой горожан призвали быть внимательными на улице. Автомобилистам посоветовали парковаться в безопасных местах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.