11 февраля, 11:17

Общество

Температура в первой декаде февраля в Москве опустилась ниже нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя суточная температура в первой декаде февраля в Москве опустилась ниже нормы на 6,8 градуса, составив 14 градусов мороза. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Холоднее первая декада февраля была в 2006 году с температурой минус 20,8 градуса и в 2012 году с температурой минус 16,8 градуса", – написала она в своем телеграм-канале.

Согласно наблюдениям синоптика, самый морозный день выпал на 3 февраля, когда температура опустилась до минус 21,6 градуса. При этом наиболее теплым оказался последний день первой декады – 10-е число. Тогда столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до минус 7,1 градуса.

Вместе с тем Позднякова обратила внимание и на минимальное количество осадков, выпавших за указанный период. В частности, зафиксировано только 1,3 миллиметра, что составляет лишь 3% от нормы.

"Похожим было начало февраля в 2003 году, за первую декаду выпало тоже 1,3 миллиметра осадков. Максимальная высота снежного покрова, 58 сантиметров, была 1 февраля, к утру 11 февраля она уменьшилась до 46 сантиметров", – заключила синоптик.

Ранее метеорологи спрогнозировали потепление в столичном регионе с четверга, 12 февраля. В ночь на этот день столбики термометров будут находиться уже на отметке минус 4–9 градусов, а дневные температуры пойдут ближе к нулю.

При этом с теплым воздухом к этому числу также придут осадки. В частности, в четверг ожидается снег. Далее с 13-го числа температура будет либо удерживаться, либо расти.

Первые в 2026 году дожди ожидаются в Москве 12–13 февраля

