12 февраля, 13:55

Общество
Эксперт Геллер предупредил о возможном мошенничестве на фоне блокировок аккаунтов Apple

Эксперт объяснил, как избежать последствий из-за возможной блокировки аккаунта Apple

Фото: depositphotos/bloodua

Перенос данных с iPhone на компьютер и создание резервного аккаунта поможет избежать серьезных последствий из-за блокировки учетных записей россиян со стороны Apple. При этом пользователям стоит быть предельно внимательными с учетом возможной волны мошенничества, предупредил в разговоре с Москвой 24 IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

Ранее россияне пожаловались на то, что Apple начала блокировать возможность совершать покупки и продлевать подписки через личный аккаунт в iPhone. Компания объясняет это тем, что данные владельцев "потенциально совпадают" с теми, которые принадлежат лицам из "санкционного списка правительства". Чтобы решить проблему, пользователям предлагают подтвердить личность, отправив Apple копию паспорта.

По мнению IT-эксперта, в этой ситуации легче всего заранее перенести всю важную информацию на компьютер, а также создать на телефоне резервный аккаунт с другими данными.

Однако, если необходимо сохранить прежнюю учетную запись, стоит выполнить все требования из сообщения Apple и отправить нужные данные. Правда, вероятность того, что аккаунт действительно восстановят, – примерно 50 на 50, потому что пока не понятно, что в действительности происходит. Тем более с учетом напряженной политической и санкционной обстановки с США и странами ЕС.
Артем Геллер
IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета

При этом эксперт посоветовал пользователям быть очень аккуратными и не отправлять никаких личных данных в спешке, потому что на фоне новостей о блокировках может подняться волна мошенничества.

"Аферисты внимательно следят за повесткой, учитывают, что беспокоит людей, и непременно используют это для выманивания паспортных и других данных. Поэтому высока вероятность появления различных фишинговых писем", – отметил Геллер.

Важно помнить, что отправлять личные данные, фото и копии документов можно только в ответ на запросы с почтового ящика с официальным доменом: никаких лишних символов в нем стоять не должно, подчеркнул эксперт.

Ранее техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев предостерег от попыток подзаряжать телефон на морозе с помощью пауэрбанка. В процессе гаджет будет перегреваться, что чревато образованием конденсата под дисплейным модулем. В итоге может произойти короткое замыкание в микросхемах, и устройство просто выйдет из строя.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

