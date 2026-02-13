Форма поиска по сайту

13 февраля, 11:24

Политика

Макрон на фоне публикаций в СМИ заявил о дружеских отношениях с Мерцем

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о хороших отношениях с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Таким образом он прокомментировал появившиеся в СМИ слухи об их вражде.

"Да, всегда", – сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста издания Politico о том, являются ли они с Мерцем "вновь хорошими друзьями".

С прессой глава Франции пообщался после окончания неформального саммита Евросоюза, прошедшего 12 февраля в Бельгии.

Журналисты ранее предупреждали о готовящемся плане мести канцлера ФРГ против президента Франции из-за проигрыша первого в "схватке" за конфискацию замороженных активов России в Бельгии, а также борьбу против соглашения с МЕРКОСУР.

В частности, Мерц обвинил Макрона и председателя Евросовета Антониу Кошту в том, что они подготовили для него ловушку под видом кредита Киеву в 90 миллиардов евро.

Более того, немецкий политик запланировал продвижение идей о прекращении выпуска новых еврооблигаций и создание системы обороны, которая будет основываться на национальных армиях. В связи с этим СМИ предрекли разрушение европейского единства в борьбе с Россией.

