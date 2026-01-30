Форма поиска по сайту

30 января, 18:26

Политика

Захарова сравнила политику Европы с рассказом про Незнайку

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Текущую политику Евросоюза можно сравнить с рассказом про Незнайку, который рисовал смешные портреты. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что по сюжету Незнайка, не умея рисовать, изобразил своих друзей и позвал их на вернисаж. Все смеялись, когда видели его рисунки, но смех тут же заканчивался, когда они доходили до собственных портретов.

Захарова указала, что примерно такое же произошло с Европой, когда она столкнулась с ситуацией вокруг Гренландии. Сначала на Западе вводили санкции против России, "придумывали" отсутствие права народов на самоопределение и не видели проходящие референдумы.

"И посмотрите, как тут же стало несмешно, я бы сказала, стало очень грустно, когда дошли до Гренландии. Не мы дошли, а они сами", – указала она.

Поэтому представитель МИД призвала западные страны не забывать эту поучительную детскую сказку, указав также на положение дел в международном судоходстве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что антироссийские политики из Европы обречены из-за того, что не верят в собственные стратегии. Он указывал, что они устраивают антироссийскую истерику, пытаясь "ограбить" Россию и поддерживая Украину для продолжения военного конфликта между странами.

