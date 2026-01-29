Снегопады в Москве сменятся ростом давления и сильными морозами

Столичный регион продолжает бороться с последствиями мощного снегопада, обрушившегося в ночь на 27 января. Как стихия повлияла на жизнь города и какая погода ждет жителей в ближайшие дни – в материале Москвы 24.

Новые рекорды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Январь 2026-го стал самым снежным за 203 года в Москве, сообщили в пресс-службе МГУ. Как отметил заведующий Метеорологической обсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета вуза Михаил Локощенко, к сегодняшнему дню на площадке обсерватории зафиксировано почти 92 мм осадков.

При этом высота сугробов в столице достигла 58 сантиметров. Это также близко к рекордному показателю за всю историю метеонаблюдений, заявила метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.



Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Рекорд у нас отмечался в 1994 году: это был 61 сантиметр, сегодня у нас – 58 сантиметров... Во всяком случае на уровне рекордов пока остается, но таких снегопадов уже не будет, они уменьшаются.

Сложные погодные условия повлияли на движение на дорогах: 28 января там были зафиксированы десятибалльные заторы – высший уровень загруженности с начала года. Вечером 28 января в ряде телеграм-каналов распространились видео: на кадрах водители были вынуждены бросать машины на трассах и идти пешком, а на Домодедовском шоссе застряли десятки фур.

При этом с 27 января во время снегопадов дорожный патруль Центра организации дорожного движения оказал помощь уже более чем 150 застрявшим автомобилям, включая грузовики. Как сообщил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, 36 экипажей работают в усиленном режиме, оснащенные всем необходимым для предотвращения заторов и аварий. На сложных участках для помощи тяжелой технике задействованы мощные тягачи.

Отмечается, что к вечеру 29-го числа загруженность дорог может достигнуть 9 баллов.

На фоне этого коммунальные службы продолжают бороться с последствиями стихии.

"Днем и ночью, без остановок, коммунальщики очищают улично-дорожную сеть, вывозят снег, проводят противогололедную обработку. Многотысячный коллектив городских служб в эти дни работает в усиленном режиме", – рассказали в комплексе городского хозяйства.

Несмотря на сложности, ключевая транспортная инфраструктура города функционирует: все четыре столичных аэропорта (Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский), по сообщениям Росавиации, работают в штатном режиме. За 28 января Шереметьево обслужил 594 рейса и более 95 тысяч пассажиров, после расчистки было вывезено свыше 330 тысяч кубометров снега. Однако из-за непогоды возможны корректировки: пассажирам посоветовали следить за актуальным расписанием через онлайн-табло и чат-боты аэропортов и авиакомпаний.

В текущих условиях городские власти рекомендуют жителям для передвижения использовать метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).

В то же время "Мострансавто" перевели в режим повышенной готовности. Для обеспечения транспортной доступности в сложных дорожных условиях продлевается время работы отдельных маршрутов, особенно в вечерние часы пик, а выпуск автобусов поддерживается на максимально возможном уровне, сообщила пресс-служба транспортного предприятия.

Технические службы предприятия работают в усиленном режиме, в полуторных сменах, чтобы оперативно устранять неисправности и поддерживать автобусы в рабочем состоянии. Помимо этого, ведется координация с дорожными и коммунальными службами, которые круглосуточно расчищают проезжую часть и обрабатывают ее противогололедными материалами.

Снегопад ослабевает?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

По данным Гидрометцентра России, стихия уже начинает отступать: с 18:00 до 21:00 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см. Полностью снегопад прекратится после 03:00 в пятницу, однако после этого регион ожидает волна морозов, из-за которой уже объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

По оценке Евгения Тишковца, аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже нормы продлится в Москве и области с полуночи 30 января до вечера 3 февраля.

В то же время, согласно прогнозам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, период аномальных морозов снова сменится возвращением осадков.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Тут и прояснения будут, и солнце появится. Но это солнце при сильных морозах. Ночью в Москве ждем -25...-20 °С, днем – порядка -20...-15 °С.

Эксперт подтвердил, что снегопад в Москве окончательно прекратится к вечеру четверга, 29 января. После этого начнет расти атмосферное давление, которое к выходным достигнет отметки в 750 мм рт. ст., отметил эксперт в разговоре с RT.

Самый холодный день ожидается в воскресенье, 1 февраля. Ночью температура в Москве может опуститься до -25 °С, днем будет держаться на уровне -15...-20 °С. Однако погода будет ясной, с прояснениями и периодическим солнцем.

Перелом наступит с началом новой рабочей недели. Как пояснил Шувалов, к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет сильные осадки в центральную часть России. Этот циклон заденет и Москву, вернув в город снегопады слабой и умеренной интенсивности.

На фоне таких сложных условий Госавтоинспекция МВД России обратилась к автомобилистам с подробными рекомендациями. Там отметили, что основной принцип вождения в снегопад и гололед – плавность и предсказуемость всех действий.

Перед выездом необходимо полностью очистить автомобиль от снега, включая крышу, капот и фары, и проверить исправность световых приборов. Скорость следует выбирать, ориентируясь не на разрешенный режим, а на реальную видимость и состояние дороги, обязательно увеличивая дистанцию до впереди идущего транспорта в 2–3 раза, заключили в ведомстве.