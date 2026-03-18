18 марта, 18:38

Политика

Патрушев допустил, что корабли ВМФ скоро начнут сопровождать торговые суда

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Корабли ВМФ в скором времени могут начать сопровождать российские торговые суда в целях безопасности. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он пояснил, что комплекс мер по обеспечению безопасности судоходства был разработан из-за сохраняющегося риска диверсий и терактов в отношении судов, которые следуют в российские порты.

По словам Патрушева, рассматривается также возможность сопровождения кораблей огневыми группами или размещения на них средств защиты. Дополнительные меры могут быть приняты в случае возникновения новых угроз со стороны стран Европы.

"Против флота, перевозящего грузы из российских портов, действительно развернута беспрецедентная кампания, в которую включаются, казалось бы, третьестепенные морские державы", – добавил помощник президента.

Он также отметил, что Москва расценила атаку на танкер "Арктик Метагаз" в Средиземном море как международный теракт.

Судно "Арктик Метагаз" было атаковано украинскими катерами близ территориальных вод Мальты в Средиземном море. Российский газовоз следовал с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска.

В результате из 30 членов экипажа двое получили ожоги и были доставлены в больницу Бенгази. Остальных россиян отправили в Мурманск.

