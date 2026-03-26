Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры безопасности в указанных авиагаванях были приняты вечером в четверг, 26 марта. Аэропорты принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию.

Изменения в работе аэропортов возникли из-за атаки вражеских беспилотников на столицу, которая началась 25 марта. По последним данным, на подлете к городу уничтожены 57 дронов.