Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропорта Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.

В связи с этим воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов. Их статус можно отследить с помощью онлайн-табло.

Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 53 направлявшихся к Москве беспилотников. В связи с опасностью БПЛА временные ограничения на выпуск и прием самолетов также ввели аэропорты Внуково и Шереметьево. Обслуживание рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами.