Собянин сообщил о ликвидации уже 53 беспилотников, направлявшихся к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 2 вражеских беспилотника, которые летели в сторону Москвы в четверг, 26 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В настоящий момент число дронов, которые были перехвачены на подлете к городу с 25 марта, достигло 53.

В связи с опасностью БПЛА аэропорты Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения на выпуск и прием гражданских самолетов. Обслуживание рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами.

