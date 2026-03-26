26 марта, 12:25Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 53 беспилотников, направлявшихся к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 2 вражеских беспилотника, которые летели в сторону Москвы в четверг, 26 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В настоящий момент число дронов, которые были перехвачены на подлете к городу с 25 марта, достигло 53.
В связи с опасностью БПЛА аэропорты Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения на выпуск и прием гражданских самолетов. Обслуживание рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами.