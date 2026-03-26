В Саратовской области пресекли атаку БПЛА на военный аэродром

В Саратовской области пресекли атаку беспилотников на военный аэродром. По обвинению в приготовлении к совершению террористического акта был задержан 53-летний местный житель, рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Согласно версии следствия, обвиняемый, действуя по заданию украинских спецслужб, получил координаты тайника со взрывчатыми веществами, боеприпасами, детонаторами и квадрокоптерами. Также там находились инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА.

"Кураторы с использованием иностранных мессенджеров давали фигуранту указания по сборке и настройке дронов, подключению к ним взрывных устройств, а также координировали процесс подбора места их запуска", – приводит слова Петренко СК в мессенджере MAX.

За вознаграждение в размере не менее 1,5 миллиона рублей мужчина должен был изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) и совершить террористический акт на военный аэродром с использованием двух дронов. Его задержали сотрудники УФСБ России.

Следствие будет ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Ранее Воронежский областной суд приговорил троих местных жителей к лишению свободы за диверсию на железной дороге и государственную измену. Фигуранты также действовали по указанию спецслужб Украины.

До этого житель Севастополя был задержан по подозрению в совершении госизмены из-за сбора данных о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован на 2 месяца.