Жительница Московской области получила 18 лет колонии за госизмену

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Крым"

Суд приговорил 58-летнюю жительницу Московской области к 18 годам исправительной колонии общего режима за государственную измену в виде шпионажа. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.

Кроме того, ей дополнительно были назначены штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы после отбывания основного наказания.

В прокуратуре республики уточнили, что подсудимая в феврале 2024 года сделала фото- и видеофиксацию стоянки с бронетехникой Вооруженных сил РФ. Полученные данные она отправила представителю службы безопасности Украины в одной из социальных сетей. Незаконные действия были пресечены работниками ФСБ России.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме.

Ранее суд приговорил 54-летнюю жительницу Хабаровска к 17 годам лишения свободы по делу о госизмене и участии в террористической организации. Женщина сотрудничала с украинской разведкой. В обмен на обещание содействия в выезде за границу она выполняла поручения, в том числе срывала брошюры с призывами служить в Вооруженных силах России. Уточняется, что она сорвала не менее 14 таких брошюр.