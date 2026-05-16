16 мая, 22:12Мэр Москвы
Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом в мессенджере MAX заявил Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал мэр. Таким образом, к настоящему времени на подлете к Москве уничтожено уже 50 беспилотников.
На фоне продолжающейся атаки БПЛА на столицу, которая началась в ночь на 15 мая, в аэропорту Жуковский действуют временные ограничения на полеты – рейсы отправляются только по согласованию.
Аналогичные меры также введены в аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.