Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом в мессенджере MAX заявил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал мэр. Таким образом, к настоящему времени на подлете к Москве уничтожено уже 50 беспилотников.

На фоне продолжающейся атаки БПЛА на столицу, которая началась в ночь на 15 мая, в аэропорту Жуковский действуют временные ограничения на полеты – рейсы отправляются только по согласованию.

Аналогичные меры также введены в аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

