16 мая, 19:52

Политика

МИД ПМР высоко оценил решение РФ упростить получение гражданства

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

МИД Приднестровья (ПМР) приветствует упрощение правил предоставления гражданства РФ для жителей непризнанной республики. Об этом говорится в заявлении министерства, размещенном на сайте МИД.

Дипломаты отметили, что такое решение было принято в тот момент, когда ПМР столкнулась с беспрецедентным блокадным давлением и экономической агрессией со стороны Молдавии.

Ранее Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. Такое право получат "иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье".

Также в документе был прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей этого региона. Заявление должно подаваться в соответствии с утвержденными указом формами в диппредставительство или консульское учреждение России.

