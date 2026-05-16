16 мая, 16:03

Фицо заявил, что шокирован планами Мерца поговорить с ним о поездке в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его шокировала информация о планах канцлера Германии Фридриха Мерца поговорить с ним о поездке в Москву на 9 мая. Видеозапись выступления опубликована в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву", – сказал Фицо.

По его словам, Мерц планировал поездку в Словакию по личным делам 29 и 30 мая. Политики заранее договорились провести 29 мая рабочую встречу.

Ранее словацкие СМИ со ссылкой на экс-главу МИД Словакии Ивана Корчока сообщали, что канцлер ФРГ отказался от визита в республику из-за посещения премьером Москвы.

Фицо прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 9 Мая. Он возложил к Могиле Неизвестного Солдата венок из алых гвоздик, который был украшен бело-сине-красными лентами. Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.

После этого Фицо вместе с делегацией почтил минутой молчания память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны (ВОВ). Помимо этого, он выразил радость по поводу того, что присутствует в Москве на праздновании Дня Победы и может отдать дань павшим солдатам Красной Армии.

Главное

