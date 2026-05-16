Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 14:33

Происшествия

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до 6

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Количество пострадавших в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четверо человек были доставлены в медучреждения, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в МАХ.

"Им оказывается необходимая помощь", – отметил он.

Взрыв с последующим возгоранием произошел при разгрузке газовоза в Пятигорске 16 мая. Глава города Дмитрий Ворошилов уточнял, что ЧП не связано с атакой БПЛА. По предварительным данным, его причиной стало нарушение техники безопасности.

Спустя время площадь возгорания увеличилась до 1 000 квадратных метров. В связи с этим был объявлен повышенный ранг пожара.

В тушении огня задействованы более 50 человек личного состава МЧС РФ и 8 единиц техники.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика