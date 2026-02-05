05 февраля, 12:03Происшествия
Возгорание бензовоза произошло на территории АЗС в ХМАО
Фото: телеграм-канал SHOT
Грузовой автомобиль МАЗ загорелся на автозаправке в поселке Солнечном Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.
Сообщение о возгорании бензовоза поступило примерно в 10:00 по местному времени (08:00 по Москве. – Прим. ред.). Огонь охватил 150 квадратных метров. На этой площади его удалось локализовать в 12:25, а еще через 16 минут – ликвидировать.
Для борьбы были привлечены 20 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники.
В результате инцидента пострадали два человека. Их оперативно доставили в медучреждение.
Ранее три человека погибли при пожаре на базе отдыха в урочище Бабик Бейского района Хакасии. Огонь распространился на площади 72 квадратных метра. К моменту прибытия пожарных гостевой дом сгорел полностью.
Тела погибших, а также пострадавшего мужчину спасатели обнаружили во время разбора завалов. По факту случившегося региональная прокуратура начала проверку исполнения закона о пожарной безопасности.
