Возгорание бензовоза произошло на территории АЗС в ХМАО

Фото: телеграм-канал SHOT

Грузовой автомобиль МАЗ загорелся на автозаправке в поселке Солнечном Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Сообщение о возгорании бензовоза поступило примерно в 10:00 по местному времени (08:00 по Москве. – Прим. ред.). Огонь охватил 150 квадратных метров. На этой площади его удалось локализовать в 12:25, а еще через 16 минут – ликвидировать.

Для борьбы были привлечены 20 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники.

В результате инцидента пострадали два человека. Их оперативно доставили в медучреждение.

Ранее три человека погибли при пожаре на базе отдыха в урочище Бабик Бейского района Хакасии. Огонь распространился на площади 72 квадратных метра. К моменту прибытия пожарных гостевой дом сгорел полностью.

Тела погибших, а также пострадавшего мужчину спасатели обнаружили во время разбора завалов. По факту случившегося региональная прокуратура начала проверку исполнения закона о пожарной безопасности.

