06 февраля, 14:28

Наука

Нидерланды вернули Египту артефакт возрастом не менее 3,5 тысячи лет

Фото: 123RF.com/smile19

Власти Нидерландов передали Египту незаконно вывезенный из страны бюст возрастом более 3,5 тысячи лет, сообщает Reuters.

Артефакт был найден на ярмарке в городе Маастрихт в 2022 году. Галерея Sycomore Ancient Art, которая приобрела предмет, усомнилась в его происхождении и передала властям для проверки. Расследование нидерландской полиции и инспекции по культурному наследию было завешено в 2025-м. Согласно его итогам, бюст вывезли из Египта, предположительно, в 2011 году в период беспорядков.

По мнению экспертов, артефакт происходит из Луксора и изображает высокопоставленного чиновника времен фараона Тутмоса III, жившего в период 1479-1425 годов до нашей эры.

Исполняющий обязанности министра культуры Нидерландов Гуке Мус при передаче бюста египетскому послу отметил, что политика страны заключается в том, чтобы возвращать предметы искусства, которые не принадлежат государству, в места их происхождения.

Посол Египта в Нидерландах Эмад Ханна в ответ указал, что Каир также отслеживает появление похищенных культурных ценностей на выставках и аукционах. Их возвращение имеет огромное значение как для туризма, так и для экономики страны.

Ранее археологи нашли 225 редких погребальных фигурок в ходе раскопок гробницы в древнеегипетском городе Танис. Они были уложены в звездообразном и горизонтальном порядке в пустой гробнице, что вызвало интерес у египтологов. Более половины статуэток были женскими. Это не характерно для царских погребений Третьего переходного периода.

