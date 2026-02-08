Ходорковскому грозит новый штраф за нарушение закона о деятельности иноагентов

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET(Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Политику и предпринимателю Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга) грозит очередной штраф за нарушение порядка деятельности иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный акт.

Отмечается, что по данной статье за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Мосгросуд признал книгу Ходорковского "Как убить дракона" экстремистской. В ходе рассмотрения иска было установлено, что произведение находится в открытом доступе в интернете.

В своем решении суд подчеркнул, что книга формирует негативное и критическое отношение к власти РФ и призывает к ее смене, в том числе не исключающими насилие методами, что нарушает нормы российского законодательства.