Мосгорсуд признал экстремистской книгу Михаила Ходорковского

Фото: ТАСС/dpa/Sven Hoppe (Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Мосгросуд признал книгу "Как убить дракона" политика и предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) экстремистским материалом.

"Признать книгу Ходорковского экстремистским материалом, решение подлежит немедленному исполнению", – приводит слова судьи РИА Новости.

В ходе рассмотрения соответствующего иска было установлено, что произведение находится в открытом доступе в интернете, включая сайт самого автора.

В исследовании, оглашенным судом, отмечается, что книга формирует негативное и критическое отношение к власти и призывает к ее смене, в том числе не исключающими насилие методами, что нарушает нормы российского законодательства.

Ходорковскому в конце января утвердили обвинение по делу о распространении фейков. По данным прокуратуры, в сентябре 2022 года и июле 2024-го он, находясь за границей, опубликовал в одной из соцсетей пост, в котором были выявлены фейки о действиях российской армии против мирных граждан в зоне СВО. Дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

Кроме этого, в октябре 2025-го против Ходорковского были возбуждены дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, а также о публичных призывах к террористической деятельности.

Следствие установило, что "Антивоенный комитет России" (признан нежелательной организацией в РФ), в котором также участвует Ходорковский, одобрил в Берлине устав о ликвидации российской власти и организовал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) "учредительное собрание" как альтернативу правительству.

В отношении Ходорковского и его сообщников были организованы следственные мероприятия. В ФСБ России пообещали привлечь к ответственности лиц, причастных к деятельности движения "АКР".