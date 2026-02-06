МИД Азербайджана вызвал российского посла

Фото: 123RF.com/schan

Российского посла Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста, сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом министерство назвало слова первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Речь идеть о заявлении международного российско-армянского "Лазаревского клуба" относительно приговора Баку бывшему руководству Нагорного Карабаха, которое опубликовал Затулин. В нем указывается, что решение суда является "позорным торжеством произвола и предательства".

Азербайджан призвал Россию принять соответствующие меры для прекращения "деструктивной деятельности" и попыток подорвать мир и стабильность в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армянских беженцев в Нагорный Карабах может представлять угрозу для мира. Он назвал эту тему опасной, поскольку она означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта с Азербайджаном.

В настоящее время Армения и США ведут переговоры по поводу возведения железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью.

