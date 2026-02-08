Форма поиска по сайту

08 февраля, 11:20

Происшествия

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева арестован

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева Любомир Корба арестован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные столичного суда.

Мужчине вменили статьи о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь военнослужащего.

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко подтвердила, что в дело о покушении добавилась статья о посягательстве на жизнь военнослужащего.

"Расследуется уголовное дело <...> по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), частью 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот огнестрельного оружия"), статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащего"), – сказала она.

Пособнику предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и обороте оружия. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

По словам Петренко, исполнитель покушения покинул Россию через несколько часов после совершения преступления и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Установлено, что покушение было совершено из пистолета системы Макарова с глушителем и тремя патронами. По уголовному делу назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, трасологические, физико-химические и ряд других.

Покушение на Алексеева произошло в Москве 6 февраля. Неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту в жилом доме на Волоколамском шоссе, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура также взяла расследование на контроль.

Спустя время стало известно, что исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника, однако еще одна пособница выехала на Украину. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что к задержанию преступника подключились все спецслужбы мира.

Генерал-лейтенанта МО РФ Алексеева подключили к аппарату ИВЛ после покушения

