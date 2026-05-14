02:21

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали несколько БПЛА в небе над Воронежем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили несколько украинских БПЛА в небе над Воронежем. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в мессенджере MAX.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры нет.

Гусев добавил, что, исходя из оперативной обстановки, непосредственная угроза удара в городе не объявлялась. При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее двое мирных жителей погибли в результате украинского удара по Брянской области. Кроме того, было повреждено здание почты и три легковых автомобиля. В двух раойнах области на местах ЧП работают оперативные и экстренные службы.

происшествиярегионы

