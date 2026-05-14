02:55

Общество

Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в 2026 году

Фото: depositphotos/Tsyhund

До конца 2026 года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели – в июне, ноябре и декабре. Это следует из производственного календаря, с которым ознакомился ТАСС.

Первая сокращенная неделя ожидает граждан в июне: она продлится четыре дня – с 8 по 11 июня. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в честь Дня России, благодаря чему отдых составит три дня подряд.

Следующая короткая рабочая неделя придется на ноябрь, так как День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду, поэтому рабочими будут понедельник и вторник (2–3 ноября), а также четверг и пятница (5–6 ноября).

Завершит год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, станет выходным днем, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы.

Ранее директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что всего в первом месяце лета будет 21 рабочий день и 9 выходных. В целом за летний период при стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными россиянам предстоит отработать 65 дней.

