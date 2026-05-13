Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 20:23

В мире

Суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена Гуцериева о снятии санкций

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена Михаила Гуцериева о снятии санкций Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

В документе указано, что Совет ЕС, принимая решение о продлении ограничений в отношении Гуцериева, "допустил ошибку в оценке". В частности, суд решил, что Совет ЕС не смог доказать, что на момент продления санкций бизнесмен продолжал получать выгоду от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме того, суд счел недоказанными утверждения о том, что Гуцериев сохранял в Белоруссии значимые бизнес-интересы в энергетическом и калийном секторах, а также продолжал поддерживать отношения с президентом. Часть доводов Совета была основана на событиях, произошедших несколько лет назад, и не подтверждала нынешние связи бизнесмена с властями страны. Суд также обязал Совет оплатить судебные издержки.

Гуцериев находится под санкциями Евросоюза с 2021 года – по утверждению Брюсселя, бизнесмен якобы получал выгоду от "режима Лукашенко и поддерживал его" через инвестиции и проекты в республике. В октябре 2025 года суд ЕС отменял санкционные акты 2024 года, указав на ошибки Совета ЕС при оценке ситуации.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза приступили к переговорам о 21-м пакете санкций в отношении России. Он будет включать ограничения против военно-промышленного комплекса (ВПК) и танкеров, которые могут перевозить российскую нефть. Сейчас ЕС собирает предложения стран-членов по содержанию нового пакета рестрикций.

Читайте также


судыза рубежом

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика