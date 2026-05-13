Москвичей предупредили о возможных локальных перекрытиях в ЦАО

Локальные ограничения движения транспорта могут ввести в центре Москвы во второй половине дня в четверг, 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Метро остается самым надежным и быстрым способом не опоздать на встречу", – говорится в сообщении.

В связи с мерами водителей призвали заранее планировать маршрут и следить за навигатором, а также оставить больше времени на дорогу и избегать поездок в часы вечернего разъезда.

Ранее москвичей предупредили о перекрытиях на Садовом кольце из-за эстафеты 16 мая. С 04:00 до 12:00 полностью перекроют участок Зубовского бульвара от Крымской эстакады до Зубовской улицы. С 04:00 до 12:30 закроют улицу Крымский Вал на отрезке от Октябрьского тоннеля до Крымского моста.

При этом с 06:30 до 12:00 ограничения на движение будут действовать по всему Садовому кольцу в обе стороны. Их будут вводить постепенно, по мере прохождения участников эстафеты.

