Движение транспорта ограничат по Береговому проезду до конца года

Движение транспорта перекроют на участках Берегового и Новофилевского проездов в Москве с 20 апреля до 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что водители не смогут проехать по одной полосе. Меры связаны с работами по строительству инженерных систем.

Кроме того, на участке Берегового проезда будет временно запрещена парковка и организовано одностороннее движение. Водителей призвали обращать внимание на знаки.

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить от Покровского-Стрешнева до Восточного моста из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути МЦД-2. Ограничения будут действовать до середины мая.

На время работ пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами 06 от метро "Сокол" до Восточного моста и т70 от Белорусского вокзала через станции "Сокол" и "Сходненская".

