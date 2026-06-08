FT: Зеленский передал Путину послание через Абрамовича

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Президент Украины Владимир Зеленский передал послание Владимиру Путину через российского бизнесмена и миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщило издание Financial Times.

По информации журналистов, украинский лидер обратился к Абрамовичу с соответствующей просьбой в конце мая. В своем послании Зеленский отметил готовность провести двусторонний саммит, который мог бы стать первой личной встречей президентов Украины и России за последние четыре года.

Отмечается, что переданное письмо по своему содержанию является близким к открытому письму Зеленского Путину.

Зеленский 4 июня опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал президента России завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.

Российский лидер заявил, что "пока не видит смысла" в такой встрече. Путин также рассказал, что Зеленский в мае уже просил об этом через одного из российских бизнесменов. При этом на следующий же день Киев нанес удар по колледжу в Старобельске, в результате которого погибли десятки подростков.