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Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия будет добиваться денацификации Украины.

"Мы этого (денацификации Украины. – Прим. ред.) добьемся так же, как мы будем добиваться уже на переговорном треке", – добавил президент РФ.

Глава государства также обратил внимание, что украинский лидер Владимир Зеленский в своем письме указал, что Россия планирует освободить Донбасс.

"Две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс: Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика", – добавил Путин.

Однако, по его мнению, российская сторона без сомнений добьется полного освобождения Донбасса, несмотря на то что Зеленский заявил в письме, что РФ этого не сделает. Российский лидер подчеркнул, что страна движется к решению этой задачи спокойно и уверенно.

Президент РФ также напомнил, что с 1 апреля 2026 года ЛНР полностью контролируется Россией, а в ДНР под контролем Киева осталось менее 15% территорий.

Ранее Путин заявлял, что исходы украинского конфликта в виде заключения сделки или контроля России над всем Донбассом представляются совместимыми. В целом же российскую сторону больше интересует реальное положение дел относительно кризиса, чем заявления по этому поводу из США, продолжил глава государства.

Вместе с тем лидер РФ обратил внимание на продвижение российских войск по всей линии боевого соприкосновения. В частности, по его словам, нет ни одного участка, где бы не было продвижения российской армии. В то же время Вооруженные силы Украины сталкиваются с катастрофической нехваткой личного состава, что, как отметил Путин, является их главной проблемой.

