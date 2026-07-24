В Петербурге спасли кота, четыре дня просидевшего в вентиляции

Фото: телеграм-канал "Кошкиспас"

В Санкт-Петербурге спасли домашнего кота Кузю, который четыре дня провел в вентиляционной шахте. Об этом сообщается в телеграм-канале службы спасения животных "Кошкиспас".

Кузя выбрался из квартиры через вентиляционное отверстие в туалете, попал на крышу девятиэтажки, откуда сорвался в шахту, пролетев девять этажей. Питомец просидел там четыре дня, после чего был извлечен спасателями.

"Сегодня мы ставим решетку на вентиляцию и проводим лечебные мероприятия, Кузя хорошо ест и передает привет своим спасителям", – рассказали владельцы кота и в комментариях на странице "Кошкиспаса" в соцсети "ВКонтакте" поблагодарили волонтеров за спасение животного.

Ранее в Москве ветеринары спасли кошку Эльзу, у которой в бок вонзился кусок стекла. Хозяин обнаружил у питомца рану на боку во время отдыха на даче. Животное доставили в Тушинскую ветклинику, где при осмотре ветеринар обнаружил в районе повреждения уплотнение.

