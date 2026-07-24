Daily Mail: мать актера Бена Аффлека скончалась от онкологии

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Мать американского актера Бена Аффлека Крис Энн умерла после борьбы с раком поджелудочной железы. Ей было 83 года, сообщает Daily Mail.

В декабре 2025 года врачи диагностировали у нее онкологию и сообщили, что ей осталось жить не более полугода.

Одним из последних желаний Энн было побывать на выпускном внуке. Она смогла посетить торжественную церемонию 31 мая, а 2 июня скончалась во сне.

Энн родилась в декабре 1942 года в Нью-Йорке. Она отучилась в Гарвардском университете, после чего 35 лет работала учительницей в государственной школе. В своей работе она уделяла внимание гражданскому воспитанию и защите прав человека.

В 1960-х годах Энн выступала против войны во Вьетнаме и принимала участие в движении за расовое равенство на юге страны.

Она была замужем за Тимоти Байерсом Аффлеком. В 1972 году у них появился Бен, а спустя три года родился сын Кейси. Когда Бену Аффлеку было 12 лет, родители развелись.

После выхода на пенсию в 2008 году она продолжала проводить общественную деятельность и участвовала в гуманитарных и экологических проектах.

