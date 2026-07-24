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24 июля, 17:27

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Times of India: 13 человек стали жертвами камнепада в горах Индии

В Индии 13 человек стали жертвами камнепада в горах

Фото: depositphotos/zimmytws

По крайней мере 13 человек погибли в Северной Индии в автокатастрофе из-за падения камней на горную дорогу. Об этом написала газета Times of India.

"Предположительно, погибли после того, как такси было завалено огромными валунами на дороге в штате Химачал-Прадеш", – сказано в сообщении.

Среди жертв – шестимесячный ребенок. Одного пострадавшего удалось достать из-под завалов, его госпитализировали.

СМИ уточнили, что горный маршрут открыли в тот же день после перерыва. Дорогу до этого перекрывали из-за предыдущего оползня.

Ранее в Кабардино-Балкарии погибла туристка. Речь о женщине из Свердловской области. Она упала в обрыв у водопада. Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью. СУ СК РФ по региону начал доследственную проверку.

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