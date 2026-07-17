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17 июля, 08:49

Происшествия

В Уганде в ДТП со школьным автобусом погибли 20 детей

Фото: 123RF.com/chalabala

В Уганде жертвами дорожной аварии со школьным автобусом стали 20 детей и один взрослый. Об этом сообщила местная полиция на странице ведомства в соцсети X.

"Мы хотим подтвердить, что после смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера вечером в деревне Чеквати, округ Капчорва, на данный момент подтверждена гибель 21 человека, в том числе 20 школьников и одного взрослого", – заявил представитель угандийской полиции Майкл Кананура.

Автобус вез детей из столицы Уганды Кампалы на экскурсию к водопадам Сипи на востоке страны. По предварительным данным следствия, на обратном пути водитель потерял управление. Транспортное средство съехало с дороги, врезалось в большую скалу на обочине и перевернулось.

Ранее 6 человек погибли, еще 11 получили травмы при падении микроавтобуса с обрыва в китайской провинции Сычуань. Один из выживших находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Предварительно, транспорт врезался в дорожное ограждение и рухнул с обрыва на обмелевшее русло реки.

5 человек погибли в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Испарта

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