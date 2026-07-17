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17 июля, 09:04

Экономика

В Минпромторге заявили о росте интереса россиян к отечественным брендам одежды

Фото: 123RF.com/jolly5xpander

Россияне стали чаще осознанно выбирать одежду российских производителей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Иван Куликов.

По его словам, интерес покупателей к отечественным брендам продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией.

В Минпромторге напомнили, что развитию российских марок помогают выставочно-ярмарочные мероприятия. Кроме того, предприятиям легкой промышленности и дизайнерским проектам доступны финансовые и консультационные меры поддержки.

Ранее москвичам и гостям города рассказывали, что на Тверском бульваре состоялось открытие летнего клуба "Москва". Программа площадки рассчитана на три месяца и включает свыше 300 мероприятий, среди которых образовательные лекции, мастер-классы и презентации российских брендов. Кроме того, на территории клуба организована спортивная зона, где все желающие могут посетить тренировки по боксу.

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