В Минпромторге заявили о росте интереса россиян к отечественным брендам одежды

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Россияне стали чаще осознанно выбирать одежду российских производителей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Иван Куликов.

По его словам, интерес покупателей к отечественным брендам продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией.

В Минпромторге напомнили, что развитию российских марок помогают выставочно-ярмарочные мероприятия. Кроме того, предприятиям легкой промышленности и дизайнерским проектам доступны финансовые и консультационные меры поддержки.

Ранее москвичам и гостям города рассказывали, что на Тверском бульваре состоялось открытие летнего клуба "Москва". Программа площадки рассчитана на три месяца и включает свыше 300 мероприятий, среди которых образовательные лекции, мастер-классы и презентации российских брендов. Кроме того, на территории клуба организована спортивная зона, где все желающие могут посетить тренировки по боксу.