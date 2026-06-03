В рамках "Лета в Москве" на Тверском бульваре пройдут презентации отечественных брендов

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

До Дня города на Тверском бульваре работает летний клуб "Москва". В течение трех месяцев начиная с 4 июня здесь пройдет более 300 мастер-классов, лекций, презентаций отечественных брендов и прочих мероприятий.

"На площадке все желающие познакомятся с продукцией компаний из Москвы и других регионов нашей страны. Любителей активного отдыха ждут зоны для игры в настольный теннис, шахматы, стритбол и петанк", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Кроме того, здесь же открыто спортивное пространство, где посетителей приглашают позаниматься боксом.

На Тверском бульваре жителям и гостям столицы предложат приобрести товары московских производителей. В ассортимент войдут свечи ручной работы, сладкие подарки, украшения и декор для дома.

Свыше 30 брендов из разных регионов России представят косметику и аксессуары. Также для аудитории проведут творческие мастер-классы, уроки по макияжу и укладке. Известные и молодые дизайнеры презентуют собственные капсульные коллекции одежды. Каждые три недели состав участников будет обновляться.

Клуб "Москва" открыт в рамках масштабного проекта "Лето в Москве", который объединит больше 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году – "Время быть вместе". Она найдет отражение в культурных, патриотических, благотворительных, познавательных, спортивных и других событиях.

"Лето в Москве" в том числе стало витриной для товаров студентов столичных колледжей. Например, там можно найти шоперы, футболки и скатерти с вышивкой от будущих конструкторов-технологов. В свою очередь, молодые дизайнеры представили уникальную серию принтов для футболок "без шаблонов и штампов, с собственным взглядом и характером".