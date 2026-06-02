Проект "Лето в Москве" стал витриной для работ студентов колледжей столицы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Проект "Лето в Москве" стал витриной для товаров студентов столичных колледжей. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил директор технологического колледжа № 34 Александр Биржаков.

По его словам, учащиеся умеют создавать современный, востребованный и качественный продукт. Будущие конструкторы-технологи работали над шоперами, футболками и скатертями с вышивкой для бренда. В свою очередь, молодые дизайнеры разработали уникальную серию принтов для футболок "без шаблонов и штампов, с собственным взглядом и характером", отметил Биржаков.

Он указал, что подобная работа является для студентов точкой профессионального взросления и реальной работой с настоящим товаром и покупателем. Они учатся видеть процесс целиком – от идеи до готового продукта, который потом появляется на столичных площадках.

Собеседник агентства назвал созданный московскими колледжами бренд историей про молодых профессионалов, которые во время обучения создают товары для мегаполиса.

"И для нашего колледжа очень важно быть частью этой истории", – подчеркнул он.

Бренд "Сделано колледжами Москвы" впервые представлен в павильонах "Лета в Москве". Там можно найти футболки, шелковые платки, деревянную посуду и игрушки, а также фигурное мыло. Перечисленные товары продаются в арт-павильонах "Самовар" и "Вишня" на улице Арбат, а также в павильоне "Воздушный шар" на Трубной площади и на Летнем маркете на Болотной площади.