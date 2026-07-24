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24 июля, 18:17

Происшествия

Мужчина шилом ранил людей в магазине в Иркутске

Фото: MAX/"Следком38"

В Иркутске мужчина шилом ранил несколько человек в магазине. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Следственного комитета РФ.

Нападение произошло 20 июля. Мужчина хотел украсть несколько товаров из магазина, но его действия попытался пресечь охранник. Злоумышленник ранил его.

В этот момент на помощь сотруднику магазина подбежали два человека, в том числе несовершеннолетний. Мужчина также нанес им ранения. В результате он украл товары на сумму около 1 300 рублей и скрылся с места преступления.

Вскоре правоохранители задержали напавшего. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве 25-летняя девушка отказалась платить в магазинах торгового центра за купальник, летние платья, солнцезащитные очки и 12 шоколадных яиц. Она украла товары общей суммой более 21 тысячи рублей.

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