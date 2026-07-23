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23 июля, 07:00

Происшествия

Москвичка вынесла из магазинов ТЦ одежду и шоколадные яйца на 21 тысячу рублей

Москвичка вынесла из магазинов ТЦ одежду и шоколадные яйца на 21 тысячу рублей

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25-летняя москвичка решила не оплачивать в магазинах торгового центра купальник, летние платья, солнцезащитные очки и 12 шоколадных яиц. По данным Росгвардии, женщина вынесла товары больше чем на 21 тысячу рублей.

Шопинг закончился уже на выходе, там ее задержали. Теперь объясняться придется не с охраной магазина, а с правоохранителями. За кражу девушке может грозить до 2 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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