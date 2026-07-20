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20 июля, 07:39

Происшествия

Пожар возник на базе сухопутных сил Японии

Фото: 123RF/leszekglasner

На военной базе Асака сухопутных сил Японии к северу от Токио вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает национальное общественное телевидение страны.

Отмечается, что густой черный дым поднимается над территорией базы. Его отчетливо видно в прилегающих районах столицы страны.

Очаг возгорания находится на мусорной свалке внутри базы. Пожарные расчеты ведут борьбу с огнем. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее 30 человек погибли в результате пожара в баре на севере Бангкока. Еще 75 пострадали, из них 24 – в тяжелом состоянии. Помимо граждан Таиланда, погиб один гражданин Лаоса.

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