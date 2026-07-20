Всероссийское общество глухих осудило запрет ФРГ на участие россиян в Играх

Фото: 123RF.com/lacroix2007

Запрет Германии на участие российских детей в Европейских играх глухих является дискриминацией. Об этом заявил глава Всероссийского общества глухих (ВОГ) Александр Бочков.

По его словам, спорт должен находиться вне политики и не должен быть заложником таких решений.

"Главный принцип спорта – объединение участников и болельщиков во всем мире, а не разделение людей по цвету кожи, социальному происхождению, языку общения и месту рождения", – цитирует главу ВОГ ТАСС.

Как отметил Бочков, общество выступает за равные возможности для всех глухих. Кроме того, он призвал национальные спортивные федерации глухих обратить внимание на подобные решения Европы.

Более того, глава ВОГ потребовал от национального общества глухих ФРГ заявить о недопустимости политического вмешательства во внутренние дела сообществ с ограниченными возможностями.

Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ решила не допускать россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые пройдут с 17 по 23 августа. Представители организации объяснили это тем, что немецкий народ якобы не согласен с участием России в Играх.

В свою очередь, в посольстве назвали странным, что спортивная ассоциация присвоила себе право выступать от лица граждан страны, так как народ Германии не был против выступления российских юниоров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Мюнхене.

