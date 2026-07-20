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20 июля, 14:06

Спорт

Татьяна Тарасова назвала безнравственным недопуск россиян на Игры глухих

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение Германской ассоциации спорта глухих не допускать российских спортсменов до Европейских юношеских игр глухих.

"У детей и так беда, и их еще решили не допускать. Они что, совсем озверели, жестокие, безнравственные люди? Пусть задумаются над своим предназначением", – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Европейские юношеские игры глухих пройдут в Ганновере с 17 по 23 августа. О том, что ассоциация решила не допускать россиян к участию в соревнованиях, стало известно 20 июля. Представители организации объяснили это тем, что немецкий народ якобы не согласен с участием России в Играх.

В свою очередь, в посольстве назвали странным, что спортивная ассоциация присвоила себе право выступать от лица граждан страны, так как народ Германии не был против выступления российских юниоров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Мюнхене.

Кроме того, подчеркнули в дипмиссии, такое решение является нарушением решения Международного комитета спорта глухих о допуске к состязаниям российских юниоров в полном статусе, с флагом и гимном.

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