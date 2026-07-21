Москва-Сити и Ботанический сад стали самыми популярными станциями МЦК в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва-Сити и Ботанический сад стали самыми популярными станциями Московского центрального кольца в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса, подведшая промежуточные итоги работы МЦК.

В список также вошли Ростокино, Площадь Гагарина и Кутузовская. Как пояснили в департаменте, именно на этих станциях удобнее всего делать пересадку, поскольку рядом проходят линии метро и МЦД, курсируют электробусы или трамваи.

В ведомстве пояснили, что железнодорожное кольцо пользуется популярностью с момента открытия. Интеграция МЦК в транспортную систему Москвы позволила пассажирам экономить время и средства на поездках. Благодаря этому горожане стали активнее комбинировать разные виды транспорта, пересаживаясь с кольца на другие линии метро, радиальные железнодорожные направления и наземный транспорт.

Например, с 1 по 11 мая поезда перевезли 4 миллиона пассажиров, что оказалось на 20% больше, чем за тот же период 2025 года. При этом всего с начала 2026-го пассажиры совершили 75 миллионов поездок на МЦК.

Вместе с тем в Дептрансе обратили внимание на сокращение интервала движения поездов в часы пик до 4 минут, что сделало поездки более предсказуемыми и комфортными. Теперь пассажиры могут планировать маршруты без привязки к расписанию.

"Мы видим, что МЦК – полноценная городская магистраль, которую мы вместе с ОАО "РЖД" интегрировали в ежедневные маршруты москвичей", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что столица продолжает развивать инфраструктуру, которая позволяла бы каждому жителю быстро и удобно добраться до любой точки в городе.

Развитие в том числе продолжается и у Московских центральных диаметров. Недавно на "Активном гражданине" началось голосование за имена для поездов ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые будут курсировать на всех диаметрах МЦД.

Среди вариантов – Грач, Скворец, Королек и Лазоревка. Однако при желании москвичи смогут предложить собственные наименования.