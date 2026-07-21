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21 июля, 16:10

Общество

Суд арестовал москвича за прогулку с козой на Красной площади

Фото: телеграм-канал "112"

Тверской суд Москвы арестовал на 5 суток мужчину, который выгуливал козу на Красной площади и нецензурно выражался. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Как установила инстанция, Магомед Магомедов вечером 18 июля выгуливал домашнее животное в непредназначенном месте рядом с мавзолеем Ленина. При этом он не реагировал на замечания правоохранителей, в грубой и агрессивной форме отказывался прекратить свои действия, а во время задержания и доставления в отдел полиции сопротивлялся и отталкивал сотрудников.

В суде москвич свою вину не признал, указав, что хотел сфотографироваться и уйти. Тем не менее инстанция признала его виновным.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина напал на прохожего с молотком после того, как между ними завязался спор о выгуле собаки. Инцидент произошел 2 июля у дома № 124 по проспекту Энгельса. 44-летний петербуржец шел по улице, когда на него напал неизвестный и начал наносить удары по голове молотком. Вскоре на место прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал злоумышленника.

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