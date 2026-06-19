Житель Москвы распылил в работников метро баллончик после требования досмотреть рюкзак

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Житель столицы распылил в сторону сотрудников метро баллончик после требования досмотреть рюкзак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро. По данным ведомства, сотрудники службы безопасности потребовали от одного из пассажиров предъявить для досмотра рюкзак. Однако мужчина стал вести себя агрессивно, а после этого он распылил в сторону работников аэрозольный баллончик.

Пострадавшие обратились за медпомощью. Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя столицы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее пенсионер распылил в лицо пассажирке московского метро перцовый баллончик и скрылся. Инцидент произошел на станции метро "Черкизовская". Как установили правоохранители, между злоумышленником и женщиной произошла ссора.

Оказалось, что мужчина раскладывал газеты на стендах в вестибюле, а пассажирка забрала сразу слишком много экземпляров. Пострадавшая обратилась в больницу, ей диагностировали химический ожог глаз. Мужчину задержали в Погонном проезде. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

