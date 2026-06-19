При атаке БПЛА в Подмосковье погибла 8-летняя девочка

Фото: МАХ/"Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья"

В Жуковском в результате последствий атаки БПЛА 18 июня во время пожара погибла 8-летняя девочка. Об этом в МАХ сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал, что ребенок находился в момент происшествия дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы (региональные власти. – Прим. ред.) окажем семье всю необходимую помощь и поддержку", – написал губернатор.

По данным Воробьева, в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов, среди которых 13 – в Котельниках, 2 – в Люберцах и по одному – в Раменском, Жуковском и Балашихе. Специалисты управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех объектах и оценивают объем восстановительных работ.

После этого совместно с Фондом капитального ремонта будут определены подрядчики. Ремонт незначительных повреждений выполнят силами муниципалитетов и управляющих компаний. Всем пострадавшим также предусмотрены компенсационные выплаты, порядок которых будет доведен дополнительно.

18 июня на Московский регион была совершена самая масштабная атака БПЛА за последние два года. С начала суток силы ПВО ликвидировали свыше 190 беспилотников.

Дроны пытались атаковать несколько районов Подмосковья, в результате чего повреждения зафиксированы в ТЦ "Мега Белая Дача" и "Садовод", а также на МНПЗ. В результате атаки пострадали 17 человек, включая двоих детей, – в Раменском, Солнечногорске, Люберцах, Дзержинском и Котельниках.

Атака вражеских дронов на столичный регион продолжилась в пятницу, 19 июня. На данный момент Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 19 БПЛА.