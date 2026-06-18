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Возгорание в торговом центре "Белая дача" в Подмосковье ликвидировано, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что возгорание кровли произошло из-за падения обломков БПЛА. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Для ликвидации были привлечены 20 человек, а также 6 единиц техники.

Кровля торгового центра оказалась частично разрушена 18 июня. В настоящий момент "Белая дача" приостановила работу, представители комплекса извинились за доставленные неудобства и заверили, что о возобновлении деятельности будет объявлено на официальных площадках.

Также под атаку вражеских беспилотников попали ТЦ "Садовод" и Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Дроны наблюдались в Люберцах, Чехове, Павловском Посаде, Электростали и Жуковском.

Сергей Собянин заявил, что с начала суток средства противовоздушной обороны уничтожили свыше 190 дронов. Это стало самой масштабной атакой за последние два года.

