18 июня, 09:50Происшествия
Торговый центр "Мега Белая Дача" закрылся по техническим причинам
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев
Торговый центр "Мега Белая Дача" приостановил работу по техническим причинам, следует из поста, опубликованного в канале ТЦ в МАХ.
Представители комплекса принесли извинения за доставленные неудобства, заверив, что о возобновлении деятельности будет объявлено на официальных площадках.
Кровля ТЦ "Мега Белая Дача" оказалась частично разрушена после падения обломков дронов утром 18 июня. В результате там началось возгорание. Более подробная информация о повреждениях и пострадавших к настоящему моменту неизвестна.
Под атаку вражеских беспилотников также попали торговый центр "Садовод" и Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Кроме того, дроны наблюдались в подмосковных Люберцах, Чехове, Павловском Посаде, Электростали и Жуковском.
К настоящему моменту, как уточнял Сергей Собянин, общее количество сбитых БПЛА, направлявшихся к Москве, превысило 190. К работе на всех местах падения фрагментов привлекались сотрудники экстренных служб.