Торговый центр "Мега Белая Дача" закрылся по техническим причинам

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Торговый центр "Мега Белая Дача" приостановил работу по техническим причинам, следует из поста, опубликованного в канале ТЦ в МАХ.

Представители комплекса принесли извинения за доставленные неудобства, заверив, что о возобновлении деятельности будет объявлено на официальных площадках.

Кровля ТЦ "Мега Белая Дача" оказалась частично разрушена после падения обломков дронов утром 18 июня. В результате там началось возгорание. Более подробная информация о повреждениях и пострадавших к настоящему моменту неизвестна.

Под атаку вражеских беспилотников также попали торговый центр "Садовод" и Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Кроме того, дроны наблюдались в подмосковных Люберцах, Чехове, Павловском Посаде, Электростали и Жуковском.

К настоящему моменту, как уточнял Сергей Собянин, общее количество сбитых БПЛА, направлявшихся к Москве, превысило 190. К работе на всех местах падения фрагментов привлекались сотрудники экстренных служб.