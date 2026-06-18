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18 июня, 09:11

Происшествия

ПВР открыли в Жуковском для жителей поврежденного дроном дома

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Пункт временного размещения (ПВР) для жителей пострадавшего от атаки беспилотников дома открыли в подмосковном Жуковском. Об этом ТАСС заявил глава города Андроник Пак.

"Пункт временного размещения открыли в помещении расположенной рядом с многоэтажкой средней школе", – сказал собеседник агентства.

Пак уточнил, что утром в результате удара беспилотника повреждения получил многоквартирный дом по улице Гагарина. Разрушения зафиксированы в седьмом подъезде на 25-м этаже, в районе выхода на пожарную лестницу. Две бетонные плиты обрушились, одна из них упала на территорию детской площадки. Пострадавших нет, на месте ЧП работают оперативные службы, добавил мэр Жуковского.

Массированная атака БПЛА на Москву произошла утром в четверг, 18 июня. На подлете к городу уничтожено около 180 дронов, работа ПВО продолжается, уточнял Сергей Собянин.

В ТЦ "Садовод" обломки незначительно повредили одно из зданий, еще часть беспилотников достигла Московского НПЗ. Кроме того, из-за падения фрагментов БПЛА в подмосковной Электростали пострадала женщина. Она получила незначительное ранения плеча, но от госпитализации отказалась.

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